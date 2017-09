ADESG volta para a série “A” do Campeonato Acriano de Futebol

Na terça feira 26/09/2017 no Estádio do Florestão, a equipe do ADESG disputou a final do campeonato acriano da série “B” e se classificou para a série “A”. A final foi disputada contra o time de Cruzeiro do Sul, o NÁUAS que foi vencido pelo time de Senador Guiomard por 4×2 com gols de Dudu e Marcelo Brás.

Após seis temporadas na segunda divisão o Leão de S. Guiomard está de volta. O técnico Alexandre Matos, atribuiu a vitória ao esforço de todos, toda organização, os jogadores, patrocinadores, a torcida e também agradeceu todo o apoio, cuidado, atenção e investimento da Prefeitura de Senador Guiomard, em nome do Prefeito André Maia e o Secretário de Esportes, Chiquito Lopes. O Prefeito André Maia esteve presente na partida e comemorou o titulo juntamente com toda a equipe e torcedores do ADESG. “Agora vamos nos estruturar para darmos um apoio ainda melhor ao nosso Leão, nos novos desafios que virão em 2018, na série A”, disse André Maia. SECOM-PMSG