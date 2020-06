Acre celebra 58 anos de emancipação política com troca da bandeira na Gameleira

O Estado do Acre comemora, nesta segunda-feira, 58 anos da emancipação do Acre à categoria de Estado. Em 15 de junho de 1962, o presidente da República João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre. A data foi considerada feriado estadual a partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, quando o então governador Edgard Pereira de Cerqueira Filho sancionou a lei aprovada na Assembleia Legislativa do Acre.

A data marca a luta o e heroísmo de acreanos em busca de garantir autonomia política e administrativa para o estado a partir da escolha dos governantes por meio do voto.

Tradicionalmente, a cerimônia de troca da bandeira, que marca as comemorações da emancipação do Acre à categoria de Estado, é acompanhada por centenas de militares e civis. Ocorre que este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi preciso readaptar as comemorações e limitar o acompanhamento da solenidade a um grupo restrito, que irá representar todos os Poderes e a sociedade. O ministro da Saúde Eduardo Pazuello estará presente na solenidade.

“Este é um momento muito importante para nós acreanos. Comemorar a emancipação do Estado em um período de pandemia requer novos desafios. O estado vive dias de muitas lutas, mas mantemos otimismo que dias melhores virão. O povo do Acre é uma referência em termos de fé, esperança e coragem. Tem sido uma luta difícil, mas unidos venceremos e em breve teremos o estado todo livre do coronavírus”, destacou o governador Gladson Cameli.

Neste ano, o aniversário do Estado será marcado pela mobilização dos Poderes e da sociedade em busca de conter e minimizar os efeitos da pandemia. Todos os esforços estão voltados para uma rápida estruturação do sistema de saúde, com hospitais de campanha sendo construídos em tempo recorde e com diferencial, em relação ao demais do país, a estrutura será utilizada posteriormente para ampliar a rede estadual. Para acompanhar como o Estado vem trabalhando o tema, o Acre irá receber a visita do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Adaptada de Viviane Teixeira na agencia.ac.gov.br