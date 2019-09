Acompanhe ao vivo a partir das 9h: TJAC decide hoje sobre dois processos de André Maia

Nossa reportagem apurou que o Prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), poderá novamente ser AFASTADO do cargo uma vez que constam na pauta do Tribunal de Justiça para hoje, às 09:00 horas, dois pedidos do Ministério Público Estadual.

Acompanhe ao vivo a partir das 9h

No primeiro processo relatado pelo Desembargador Júnior Alberto Ribeiro, com denúncia feita pelo Procurador de Justiça Álvaro Luiz de Araújo Pereira, o acusado André Maia e outros, são denunciados pela prática de delitos do art. 1º, inciso I,(apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, com a pena de reclusão, de dois a doze anos anos) 2ª parte, c/c § 1º, 1ª parte, do Decreto-Lei n. 201/1967, c/c arts. 29 e 71 do Código Penal, pela incidência no tipo penal por 23 (vinte e três) vezes.

Chamado a se manifestar, o Ministério Público, reiterou pedido de novo afastamento de André Maia, sob o argumento de que ele no cargo inexiste limite ao uso da coisa pública em seu interesse e que, por mais que se considere não ser de análise atribuída à Justiça Estadual, serve para demonstrar todo o descaso do denunciado com o dinheiro público, quando na condição de prefeito, em relação ao qual, por todo o exposto, deve ser manter distante.

Ali também o Desembargador já determinou inclusive o Sequestro de bens móveis e imóveis de André Maia no valor de R$ 145.070,449 (cento e quarenta e cinco mil, setenta reais e quarenta e quatro centavos) e se pronunciou anteriormente dizendo que deixava de decretar o afastamento, pois o Prefeito já se encontrava afastado, o que no momento não é o caso concreto.

Já em outro processo da pauta do TJAC, relatado pela Desembargadora Waldirene Cordeiro em que o Ministério Público pede condenação de André por haver descumprido ordem judicial e renomear Maria Raimunda Ferreira de Carvalho, Dinha – para a função de Secretária Municipal de Saúde, quando o Tribunal já havia decretado perda da função, estando incluso no inciso XIV do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967.

Pela regra ao receber a denúncia, o Tribunal deverá se manifestar obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens I e II e, sobre o afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal, inclusive pelo descumprimento de ordem judicial.

André poderá ser afastado também pelo Juiz da Comarca do Quinari, a pedido da Promotora Eliane Misae Kinoschita, que em Ação de Improbidade Administrativa requereu o afastamento liminar e bloqueio de bens e, ainda, pela Justiça Federal se no Processo principal das investigações da Polícia Federal, os juízes do TRF1 entenderem pertinente para a instrução processual.