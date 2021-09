Acidente provoca destruição de casa no Quinari, família pede ajuda

Um acidente foi registrado no final de semana, na estrada da Piçarreira, na segunda casa do lado direito, quando a moradora Marcela Peteca, com 6 (seis) filhos teve sua residência totalmente queimada, ficando com seus filhos na casa da sogra.

Os telefones para contato, para quem puder ajudar são 68*99909-8027 e 68*99281-6940. A família ficou sem roupas, sapatos, comida e outros pertences, que podem ser doados nos dois números já citados nesta reportagem.

A moradora também aceita doações em madeira e mesmo material de construção para reconstruir a residência destruída pelo fogo. É a hora de cada cidadão demonstrar sua solidariedade.