Acidente envolveu caminhão e carro estacionado no centro do Quinari durante a madrugada

Um acidente curioso movimentou o centro do Quinari nesta segunda-feira (10) por volta das 3h da madrugada, quando um caminhão Munck que supostamente trabalha para a empresa Energisa ao passar pela avenida teve um dos seus suportes soltos e com isso arrastou um dos veículos estacionado no centro.

O carro estacionado foi arrastado e arremessado contra duas lojas do centro da cidade que teve a galerias destruídas com vários prejuízos materiais. De acordo com o depoimento dos moradores o carro também ficou inutilizado.

A Polícia Militar fez os procedimentos de rotina e encaminhou os envolvidos para a Delegacia e em seguida para a proprietária do caminhão envolvido no episódio, para buscarem uma saída consensual sobre os prejuízos.