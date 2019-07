A partir desta segunda-feira (08) o município de Senador Guiomard recebe os jovens Rondonistas do Projeto Rondon que trará uma gama de ações à população.

Acadêmicos da Universidade de Ciências da Saúde do Estado do Ceará estarão durante 22 dias aplicando seus conhecimentos com a população. Os cursos tiveram inscrições realizadas no CRAS, Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

Veja o vídeo.