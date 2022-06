A militância e a vergonha chamada Luiz Carlos do Sinteac

A categoria de Trabalhadores em Educação de Senador Guiomard anda envergonhada com a postura do Presidente do Sinteac Local, conhecido pela alcunha de Pastor Luiz Carlos.



O grupo do Sinteac, antes criticado pelos trabalhadores exigirem seus direitos, virou o curral eleitoral de Luiz e seus aliados que estão enxergando em uma possível de Jorge Viana ao senado o retorno ao poder.



Eles se revesam em ataques ao Presidente Bolsonaro, com palavras de baixo calão, inclusive o Pastor Luiz Carlos que ora defende a Prefeitura, em seguida ataca. Uma professora contou ao Portal Quinari que nunca viu tanta baixaria como a de Luiz.



“Estou envergonhada, em vez dele começar a falar das sobras do FUNDEB, ele diz que a Prefeitura não pode, porém perde metade do tempo falando de Lula e Bolsonaro, quando nós trabalhadores temos uma opinião formada”, desabafou.