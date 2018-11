A mensagem da manjedoura!

O evangelista Lucas traz a seguinte narrativa ao momento que Jesus nasceu: “Então Maria deu a luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão.” (Lc 2.7). Maria coloca seu filho na manjedoura, um cocho onde normalmente os animais comem. Não há nada mais real para dizer que não há lugar para esta criança no mundo dos homens. Por outro lado, isso mostra o absoluto desprendimento das riquezas dos homens. O valor está no menino que nasceu, no ser que ele representa. Ao imaginarmos a cena, qual a figura principal? É possível sentir e perceber que o menino nada carrega consigo a não ser a Verdade e a Vida. Os panos à sua volta são o aconchego, o olhar de Maria o aquece e o encaminha nos primeiros passos.

Cada pessoa neste mundo pode receber o Espirito Santo gerador da vida, recebendo pela fé, Jesus no seu coração, abrigando-o no seu intimo, qual gruta-útero. A partir deste acolhimento gerador, possível a homens e mulheres, somos unidos espiritualmente a Deus que nos regenera. Sem este recebimento, perecemos. Abrigando-o, em voluntária submissão, participaremos da graça e da verdade, e da glória do unigênito de Deus (Jo 1.14). Olhando para a cena da manjedoura, percebe-se o encontro do céu com a terra na aparição dos anjos trazendo a boa noticia de salvação, fenômeno extremamente raro. O encontro com manifestações da Suprema Realidade tem sempre algo espantoso, aterrorizante e sublime, tal como com Abraão e Moisés.

O anjo fala do nascimento do Salvador, o esperado Messias. A boa noticia substituiu o terror pela paz e alegria, que encheria o povo todo. Uma magnifica celebração acontece com o cântico de milhares de anjos: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem”. (v-14). Esta é a origem do evangelho: a boa noticia da parte de Deus aos homens humildes de espirito! A manjedoura traz a mensagem aos humildes e quebrantados de coração, somente eles herdarão a eternidade. Natal é essa mensagem! Infelizmente os cristãos trocaram a manjedoura pela arvore!

Nicomedes Nunes de Souza

Pastor Batista

Psicólogo e especializando em Neuropsicologia