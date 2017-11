A melhor definição de Bolsonaro circula na internet

A constrangedora entrevista do deputado Jair Bolsonaro, em que fica evidente sua falta de preparo e conhecimento sobre a situação econômica do país, segue rendendo nas redes sociais; circula agora uma definição pertinente sobre o parlamentar carioca; “Ele não entende de economia, não entende de educação, não entende de saúde pública, não entende de história do Brasil, ele não entende de segurança pública, mas ele entende que uma grande parcela da população também não entende, e por isso se aproveita do medo, da desorientação, da indignação e do conservadorismo das pessoas pra prometer tudo que elas querem ouvir”.