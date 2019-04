6 vereadores serão processados e julgados no Quinari por crimes de corrupção

O desembargador Laudivon Nogueira do Tribunal de Justiça do Acre – TJAC, decidiu que os denunciados na operação que prendeu o Prefeito André Maia, conduziram vereadores à PF, sejam processados no Quinari.

Através do oficio de número 65 da GEJUD do TJAC, o relator mandou que os processos sejam conduzidos pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, doutor Romário Divino Farias. Outra novidade para os acusados, é o responsável pela acusação que passa ser o Promotor Walter Teixeira.

O Juiz Romário Divino Faria é conhecido pela sua caneta e pela serenidade que conduz a Vara Criminal de Senador Guiomard, não segurando processo e sempre em busca de resolver o mérito das ações.

Por outro lado, o promotor Walter Teixeira, é conhecido pelo incansável combate ao crime, seja ele de natureza simples ou complexa, como esse que envolve inúmeros agentes públicos. O Portal Quinari vai acompanhar com você, todo o desenrolar dos fatos em primeira mão.

Os seis vereadores que serão processados e julgados no Quinari.