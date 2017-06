Prefeito André Maia retoma construção de creche no bairro Chico Paulo

O Prefeito do Município de Senador Guiomard André Maia (PSD) retomou as obras de uma creche localizada no bairro Chico Paulo, nesta segunda-feira (19) em uma solenidade de assinatura de ordem de serviço ocorrida na construção.

A Secretária Márcia enfatizou que só foi possível a continuidade do investimento porque o Prefeito André Maia aceitou complementar os recursos da arrecadação municipal. “É um esforço grandioso do nosso prefeito, a equipe técnica que está empenhada em resolver esses problemas”, explicou.

Durante sua fala na solenidade André Maia explicou o esforço para a retomada da construção e anunciou que pretende buscar mais investimentos para área da educação. “É importante ressaltar, que graças a equipe de gestão estamos retomando essa obra que vinha há muito tempo parada, e agora com a complementação de recursos será possível ela ser finalizada”, enfatiza.

Para o vereador e presidente da Câmara Gilson da Funerária(PP), o momento é de alegria. Ele disse que na condição de oposição, ele estava ali para elogiar a retomada dos serviços.

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) também esteve presente, ocasião que elogiou ao prefeito. Ele disse que mesmo sem ajuda do governo, André Maia vem conseguindo fazer um bom trabalho. “Parabéns Prefeito, vereadores da base aliada e toda equipe”.

Obra estava parada

A Creche do bairro Chico Paulo foi iniciada em 2012 pela gestão do ex-prefeito. Devido contenções de recursos no Ministério da Educação e no Fundo de Desenvolvimento da Educação – FNDE, a obra sofreu com o contingenciamento de recursos, levando as empresas responsáveis a abandonarem o canteiro.

Foi preciso pedir inúmeras autorizações para a retomada da construção. Diante do episódio, ao assumir a gestão municipal, o prefeito André Maia através da Técnica da Secretaria Municipal de Educação Alcione Xavier e do Engenheiro Antônio Lucas empreenderam juntos os esforços para a retomada da construção.