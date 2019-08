Atualizada a Coluna de Olho em 25/08/2019

Pedido de cargos

Teve um candidato à vice-prefeito que participou na última semana de uma reunião e pediu como condição de composição 5 cargos no Governo do Estado. A se confirmar as nomeações, significa que a velha política continua rondando o Quinari, embora exista uma ruma de político enrolado.

Leno da Bonal

O suplente de vereador, que assumiu o mandato no ano inicio deste ano Leno da Bonal não esconde o desejo de ser candidato a vice-prefeito em alguma chapa majoritária. Ele diz que prentende voar mais alto.

Rosana Gomes

Em conversa com o ex-prefeito James Gomes ele nega a intenção de sua irmã disputar uma candidatura majoritária ou mesmo proporcional. Ocorre que há um grupo no Quinari espalhando que Rosana seria vice de Gilson da Funerária. O fato é desmentido tanto por James Gomes como por Gilson da Funerária.

Conversa com os partidos

O Gilson da Funerária quando fala de política, diz que é cedo para definir chapa e que é candidato a fazer uma gestão séria e que o povo respeite. Ele não esquece de lembrar que foi eleito vereador e não Prefeito. Assumiu por força de lei e tá fazendo sua parte.

Novidade nenhuma

A se confirmar alguns nomes, a eleição municipal segue sem novidade. A classe política tem ter cuidado para não chegar uma liderança sem entrada na política e lhes colocarem no bolso. Também precisa se atentar aos votos de protestos que poderão existir na eleição vindoura.

Complicou mais

A situação do André Maia é delicada. A delação do Willian Queiroz colocou sua pretensão de retornar ao poder de águas abaixo. O medo de ser preso do advogado foi maior e ele contou o que sabia e ainda aumentou. É esperar pelo tempo.

Reflexão

Assessores políticos não são estrelas, não aparecem em nada. Somente aqueles que querem se amostrar e chamar atenção. O Quinari tem muitas destas espécies. A saber, sempre você observa uma movimentação desta nas redes sociais.

Nomes bons

Não se pode perder de vista os nomes de Cláudia Lima, Vanderson Mambira, Fabricio Lima, Marlene Fontana, Fátima Maia, Silvelena Maia e Buiu do Grupo. Esses nomes tem entrada em vários setores e dispõe de credibilidade.