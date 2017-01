Uma vida com sentido!

Afirmar que a pós-modernidade só trouxe coisas ruins, é não analisa-la de forma sábia, porém, temos que concordar que vivemos numa sociedade onde o tédio tem sido a marca mais evidente do pós-modernismo na vida do ser humano. Em 2015, um universitário de 23 anos ingeriu 25 doses de vodca em uma festa em Bauru, SP. O evento tinha sido organizado por repúblicas de alunos da Unesp e oferecia bebida à vontade mediante um preço fixo. Não havia enfermaria nem ambulância para eventuais emergências. O rapaz passou mal, foi socorrido e morreu no hospital. Ele tinha participado de uma competição e perdido: o campeão tomou 30 doses (e também foi internado, em estado grave). No Facebook do jovem que morreu uma frase significativa: “Prefiro morrer de vodca a morrer de tédio”. A frase não é de sua autoria, mas do poeta russo Vladimir Maiakovski (que não morreu de vodca, mas cometeu suicídio, por tédio). Um jovem de 23 anos de idade provavelmente tem mais opções na vida do que a vodca e o tédio. Não é o álcool que leva muitos jovens ao suicídio, mas o tédio. O tédio tem sido o principal motivo para pessoas se entregarem ao álcool e muitos outros vícios e consequentemente a morte. Tédio é a sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Em outras palavras, resumimos tédio como uma vida sem sentido. Como encontrar o sentido da vida? Alguns filósofos declaram que a vida não tem sentido, mas que os seres humanos precisam conduzir suas vidas de modo significativo. Outros afirmam que o sentido existe, e nós temos de descobri-lo. E Jesus de Nazaré, o que diz? Bom, de acordo com a Bíblia o sentido da nossa vida está em aceitarmos o convite que Ele, Jesus, faz a todos que querem encontrar o significado de sua vida: “Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas… (Mt 11.28,29). Aceite o convite de Jesus pela fé. Deixei Ele morar na sua vida, na pessoa do Espírito Santo e não haverá tédio, e você não se embriagará com álcool ou vicio algum, pois sua vida terá sentido!

Nicomedes Nunes de Souza

Pastor Igreja Batista do Quinari