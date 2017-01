Pastor João Carvalho assume secretaria de administração da Prefeitura Municipal

O Prefeito do Município de Senador Guiomard realizou nesta sexta-feira(07) uma mudança no primeiro escalão do seu governo, nomeando para o cargo de Secretário de Administração, o pastor João Carvalho do PSD e irmão do deputado Jairo Carvalho, o bacharel em teologia João Carvalho.

João Carvalho foi secretário municipal de obras em Plácido de Castro. Empresário e dirigente de congregações da Assembleia de Deus, ele possuí experiências no campo das relações humanas, sendo considerado um dos pastores que mais agrega pessoas na Assembleia de Deus.

Durante a reunião que o prefeito André Maia anunciou o novo Secretário, o deputado estadual Jairo Carvalho se fez presente e afirmou seu compromisso de ajudar a administração do Prefeito André Maia.

João assume a vaga deixada por Francisca Leite, a professora e técnica legislativa que pediu para retornar as funções de origem por entender que pode continuar a contribuir com a cidade nos locais que já trabalha. Na ocasião André Maia postou um texto de agradecimento a sua assessora, agradecendo e exaltando o trabalho já realizado.