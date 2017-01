Com vontade de trabalhar vereadores vão ao Tribunal de Contas do Acre

Os vereadores Gilson Pessoa (PP) e Cláudia Lima (PT) foram nesta sexta-feira (06) ao Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC em busca de informações para o desempenho do mandato legislativo.

O Tribunal de Contas do Acre, é o órgão administrativo sem poderes jurídicos que auxilia os poderes legislativos na fiscalização das contas públicas. O julgamento das contas é feito pelos parlamentares.

Com vontade de trabalhar e ao mesmo tempo compartilhar das informações, os representantes da Mesa Diretora foram até o órgão de contas acompanhados de assessores para levantarem informações para desempenharem o papel no legislativo.

Pelas redes sociais, o vereador Gilson ponderou as seguintes informações à cerca da visita. “Hoje o dia foi assim buscando informações com quem pode nos ajudar. Na oportunidade fizemos algumas perguntas sobre os pagamentos dos funcionários públicos. E segundo o tribunal de contas a Folha de pagamento dos funcionários públicos foi enviada para o tribunal de contas mas eles não sabiam que ainda não tinha sido paga e nos orientou a colher provas e entrar com uma denúncia junto ao Ministério Público. Na oportunidade também passamos no Banco do Brasil mais fomos informados que não tinha sido liberado as senhas do executivo e ainda não teria como nos informar se teria dinheiro em caixa. Agora é esperar até segunda-feira para ver se o executivo se pronuncia sobre o pagamento dos servidores”, escreveu.