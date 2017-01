Saiba quais carreiras estarão em alta até 2020

Decidir qual a carreira ideal ou aquela que trará a melhor oportunidade de emprego ao se formar é uma tarefa que envolve muitos fatores. Entre eles, certamente, é importante levar em conta como estará o mercado nos próximos anos e se determinada profissão estará em alta.

Área de Gestão

De acordo com a pesquisa da Firjan, os 10 setores de atuação que surgem com grandes possibilidades de contratação até o ano de 2020 são:

Compras Comercial Tecnologia da Informação (TI) Serviços Gerais Planejamento Atendimento ao Cliente Recursos Humanos Marketing Comunicação Ouvidoria

Área de Produção

Já na área de produção, as oito áreas de atuação que aparecem com ótimas perspectivas para o futuro são:

Engenharia Produção Gestão de Qualidade Projetos Pesquisa e Desenvolvimento Segurança e Saúde Operacional Meio Ambiente Manutenção

Profissões em alta até 2020

A pesquisa também se propôs a auxiliar os estudantes, listando algumas profissões que possuem índice expressivo de aumento na procura até o ano de 2020.

Confira abaixo a lista com as profissões que estarão em alta até 2020:

Supervisores de Produção em Indústrias de transformação de plástico Engenheiros de Petróleo Técnicos em Sistemas de Informação Trabalhadores de tratamento de superfícies de metais e de compósitos Engenheiros de mobilidade Técnicos em mecatrônica Biotecnologistas Engenheiros ambientais e sanitários Desenhistas técnicos em eletricidade, eletrônica e eletromecânica

O levantamento da Firjan reforça o que todo mundo já sabe: para entrar e se manter competitivo no mercado, ter uma boa formação é fundamental, independentemente do cargo pretendido:

Para a área de produção, será muito difícil conseguir um bom emprego sem ao menos um curso técnico.

Na área de gestão, é fundamental ter nível superior.

Em ambos os casos, para assumir cargos de gerência e diretoria o candidato deverá ter ao menos uma pós-graduação.

Dentre as melhores profissões constatou-se que cinco delas são de nível superior (Engenheiros de Petróleo, Técnicos em Sistemas de Informação, Engenheiros de mobilidade, Biotecnologistas, Engenheiros ambientais e Sanitários), duas delas são de nível médio/técnico (Técnicos em Mecatrônica e Desenhistas Técnicos em Eletricidade, Eletrônica e Eletromecânica) e duas delas são para profissionais com nível básico (Supervisores de Produção em Indústrias de transformação de plástico, Trabalhadores de tratamento de superfícies de metais e de compósitos).

Onde estudar

Os cursos técnicos de nível médio são oferecidos por instituições públicas e privadas de todas as regiões do País e há programas do Governo Federal, como o Pronatec, que oferecem vagas em cursos técnicos gratuitos. Instituições do chamado “Sistema S” (Senai, Senac, etc.) costumam ter bons cursos técnicos. São inúmeras as opções de curso técnico, você pode consultar todas as possibilidades no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.