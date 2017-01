Atualizada a Coluna de Olho em 04/01/2017 – Pautas desta foram o pagamento dos servidores públicos e posse dos eleitos

Sobre o pagamento dos servidores públicos referente a dezembro de 2016

Conversamos com o prefeito André Maia, ele disse que todo o esforço é para que o pagamento de dezembro seja efetuado pelo menos até o dia 20 de janeiro. Ele afirmou que os arquivos de folha e transferência não foram gerados pelos ex-gestores. Há ainda a informação de que houve um atraso por parte da Câmara no envio dos documentos da posse ao banco, bem como seu processamento. O Sinteac entrou na situação e articulou com os vereadores empossados. Ocorre que são mais de 200 contas na prefeitura e tudo precisa ser organizado. No facebook o vereador Gilson (PP) disse que entregou toda documentação nesta terça-feira(03) ao Gerente Rafael. Agora a documentação vai a um setor do banco para seu processamento.



Posse dos vereadores

Tudo normal na posse. A condução dos trabalhos pela vereadora Idalete (PSB) foi bem feita. Logo os vereadores passaram a votar em presidente, vice, secretário, segundo secretário e suplente da mesa.

Eleição de Gilson Pessoa

Gilson Pessoa (PP) articulou-se sozinho com a ajuda de seus colegas elegeu-se representante da mesa. Tido como um homem sério, o presidente pretende fazer um trabalho transparente na Câmara.

Cláudia Lima para Secretaria

Essa composição do vereador Gilson (PP) com a vereadora Cláudia (PT) para a Secretaria da Câmara, e outros mostra ao que vieram. Com eles a construção deve mesmo ser democrática, ao contrário haverá vários problemas políticos.

Fala de André Maia

Observei que a fala do Prefeito André Maia foi voltada a construção política. Ele enfatizou o desenvolvimento do Quinari e unidade pelo bem da coletividade.

Orçamento 1

Por telefone o vereador Gilson disse que como a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO foi votada e a Lei Orçamentária Anual – LOA não, os atuais vereadores pretendem votar a LOA e reduzir o percentual de 30% dos gastos para o prefeito.

Orçamento 2

Por outro lado, o secretário de planejamento Manoel Lima, disse por telefone que no caso da LDO sendo votada e garantido o percentual de 30% para remanejamento, os vereadores não podem alterar na LOA, o quantitativo para remanejamento.

Impasse jurídico

Na mesma ligação, Manoel Lima disse que caso acontecesse essa alteração, a gestão vai à justiça. Gilson também por ligação disse que vai fazer valer a opinião dos vereadores dessa legislatura. Informou ainda que já está consultando sua assessoria para a definição dos trâmites e outros.

Conselho

Alguém precisa avisar aos vereadores que político nenhum deve falar de corrupção. Todo jeitinho para eleger-se pode ser considerado como ato desonesto. Eu aconselharia a todos os vereadores a serem mais ou menos quando usarem as palavras. Também ao prefeito e seu vice. Seu vice, mais ainda, já que aparenta ser de boa oratória.