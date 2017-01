Novos vereadores ainda votarão orçamento para 2017

Os novos vereadores de Senador Guiomard pretendem votar o orçamento para o ano de 2017 e definir o percentual para remanejamento do Prefeito André Maia, embora a legislatura passada tenha na Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO, definido o percentual de 30% e outras metas.

A informação foi confirmada pelo ex-vereador Pedro Mendes (PP). Ele afirmou que o poder executivo não conseguiu enviar o orçamento em tempo hábil ao legislativo.

Outro vereador que foi procurado pela reportagem foi Fabricio Lima (PSDB), ele afirmou que os vereadores eleitos, devem fazer uma revisão da Lei Orçamentária e reduzir o percentual, embora a LDO tenha sido aprovada.

Atualização – Em contato com o Secretário de Planejamento Manoel Lima, ele informou que a prefeitura não encaminhou o orçamento para 2017 e a gestão deve trabalhar com o do ano passado. As leis do ano passado possibilitava ao prefeito 20% (vinte por cento) para livre remanejamento.

Manoel ainda afirmou que os vereadores não podem reduzir o percentual para o ano curso. Somente para o próximo ano, e caso a a atual legislatura venha a fazer alguma alteração, eles pretendem recorrer a justiça. No caso, ele diz que a gestão vai trabalhar com 30% por cento.