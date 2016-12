Pagamento de servidores públicos fica creditado, mais poderá ser liberado apenas na terça dia (03)

O último pagamento de dezembro dos servidores públicos do município de Senador Guiomard não será efetuado neste dia 31/12, como era esperado. O Secretário de Finanças Aldey Nobre explicou que o governo federal deixou de repassar em tempo hábil os recursos da repatriação, sendo que estes foram anunciados e não caíram no tempo de expediente bancário.

Em virtude do feriado de final de ano, a gestão da Prefeitura de Senador Guiomard dialogou com os novos gestores que tomarão posse, e estes, o mais tardar até terça-feira (03), poderão depositar os recursos nas contas dos servidores.

O setor financeiro da Prefeitura explicou que nenhum servidor público ficará prejudicado e que o pagamento deverá ser efetuado no prazo já citado. Lembrou ainda que a crise que assola os municípios brasileiros vem comprometendo o orçamento das prefeituras e no final do ano as despesas aumentam em virtude do décimo, este já quitado pela prefeitura.