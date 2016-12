Prefeito James Gomes inaugura edifício da nova Prefeitura do Quinari

O Prefeito de Senador Guiomard James Gomes (PP) encerra o seu mandato como gestor municipal entregando o edifício da nova Prefeitura Municipal nesta quinta-feira(29).

Depois de ter inaugurado unidades de saúde em toda a zona rural do município, Gomes resolveu fechar com chave de ouro o mandato ao entregar um prédio que representa um novo marco na gestão do município.

O edifício recebeu o nome de Manoel Gomes Socorro da Silva, primeiro prefeito eleito e reeleito que faleceu no curso do segundo mandato. Uma homenagem a viúva Francisca Nilza foi feita pela administração municipal e parte da trajetória contada aos presentes.

O Prefeito James Gomes fez uma fala explicando as obras e recursos alocados ao município. Como uma prestação de contas, o gestor municipal emocionou-se com a presença de familiares e amigos. Ele ainda enfatizou a valorização do servidor com um novo ambiente de trabalho. – Aqui eu quero agradecer ao ex-deputado Marcio Bittar, aos secretários, meus familiares, aos servidores municipais, aos cargos de confiança, colaboradores e a cada um que fez parte dessa história de trabalho. –Esse será o momento que levarei comigo para sempre. –Tenho certeza que o Quinari terá esse registro em sua história.

Para o Secretário de Planejamento Binha Cavalcante, a obra iniciou na historia do município. Com a modernização, ele falou em nome dos membros da equipe do prefeito e aproveitou para agradecer a oportunidade de fazer parte da equipe.

Com uma composição repleta de vereadores eleitos e reeleitos, Gomes recebeu elogios de todos. O vereador Pedro Mendes, ressaltou que aliança com a bancada federal, como por exemplo o deputado Marcio Bittar possibilitou feitos como o do novo prédio.