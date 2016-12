Juiz Robson Aleixo nega liminar que pedia anulação de última chamada de concursados

O juiz Robson Aleixo acaba de negar o pedido da promotoria do Ministério Público que pedia a anulação da última chamada de concursados da Prefeitura do Quinari.

No despacho ele manda o Ministério Publico esperar o recesso do judiciário quando a justiça com informações aprofundadas sobre o assunto deverá tomar uma decisão.

O Juiz plantonista ainda diz que caso queira o órgão ministerial apresentar novos elementos que indiquem que a não apreciação do pedido possa resultar em risco de difícil reparação, nos termos de resolução do Tribunal de Justiça do Acre, façam os autos novamente conclusos.

O caso segundo analistas caiu como uma chuva de gelo nos boatos plantados que deixou em pânico os concursados do edital de 2015. Passando a ouvir os concursados, eles dizem que já estão se mobilizando para constituir advogados para apresentar recursos contra medidas que pretenda os colocarem no olho da rua.

Em conversa com um conceituado advogado ele diz entender que os concursados jamais serão prejudicados. Argumentou que a justiça mandou realizar o certame através de ação civil publica do Ministério Publico do Acre, e que a decisão administrativa do Tribunal de Contas, não será maior que a decisão do juízo de primeiro grau. Ele analisou ainda que a Lei de responsabilidade trata da demissão de concursados em Última necessidade.