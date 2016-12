Decisões jurídicas embasam concurso público do Quinari

O prefeito de Senador Guiomard James Gomes em 2009 teve um processo movido pelo Mistério Público Estadual – MPE/AC, inclusive sendo condenado a multa e realização de concurso público para provimento de cargos efetivos ao município.

Passado anos de tramitação jurídica, o processo teve desfecho final com o cumprimento da decisão da justiça de primeiro grau pelo Prefeito com a realização do certame. Durante o processo licitatório para a contratação da Banca realizadora o MPE acompanhou tudo de perto, fiscalizou o contrato, mesmo assim no dia das prova existiram falhas e logo a justiça apurou não ser suficiente os argumentos para anular todo certame, ao contrário disso, mandou fazer provas novamente para os dois cargos que se sentiram prejudicados.

O Tribunal de Contas (órgão administrativo) vem argumentando que o gasto de pessoal da prefeitura ultrapassa os 50% (cinquenta por cento) não sendo novidade em quase todas as prefeituras do estado. Movido pelo objetivo de fiscalizar as contas públicas o órgão na realização do certame mandou suspender o concurso público. Os gestores cientes que estavam cumprindo com a decisão do juízo local prosseguiram com o processo.

Na época o percentual de pessoal com provisórios somava 54% de gasto com pessoal. Após a realização do concurso, provisórios e terceirizados foram demitidos e concursados contratados, significando que o percentual permaneceu como estava.

Diante das inúmeras solicitações de documentos, a procuradoria jurídica do município mandou ao TCE/AC o termo de ajuste de conduta para homologação do concurso firmado entre Prefeitura e Ministério Público. Depois encaminhou uma remessa de novos documentos como a sentença do processo de 2009 que determinou a realização de concurso para preenchimento de vagas de provisório, o que fortaleceu ainda mais a tese de que os gestores haviam cumprido uma decisão judicial para realizar tal processo, com isso acabando os riscos de demissão dos contratados das últimas chamadas.

Finalizando o ano, os membros da executivo resolverem fazer uma nova convocação. Por está em final de governo, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra os gestores e pede somente a anulação da última convocação, o que significa que as pessoas convocadas nas últimas chamadas podem gozar da tranquilidade.