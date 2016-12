Ramal Nabor Junior tem Unidade Saúde Pedro Rabelo Inaugurada pelo Prefeito James Gomes

O Prefeito James Gomes juntamente com vereadores, comunidade e funcionários públicos realizaram nesta sexta-feira (23) a entrega de mais uma unidade básica de saúde na zona rural.

A comunidade que recebeu a obra foi a do Ramal Nabor Junior, concretizando mais uma meta de trabalho cumprida pelo prefeito. A construção fruto de proposta voluntária do município ao Ministério da Saúde dispõe de moderna estrutura para atender aos moradores da região.

O prefeito declarou que ao entregar as referidas obras, o sonho de melhorar as condições de vida dos moradores se concretiza. Ele disse que a região sempre foi assistida através do mandato.

A família homenageada foi a do senhor Pedro Rabelo de Lima. A iniciativa de reconhecer o legado partiu do vereador Tião Alves, um autêntico defensor da região que também atuou na construção da referida unidade de saúde.

Durante a solenidade os moradores reconheceram ao empenho do prefeito municipal, bem como do secretario de planejamento Binha Cavalcante e do vereador Tião Alves. Eles afirmaram que foi de extrema importância o esforço das autoridades para a efetivação da proposta.