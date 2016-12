Que devo fazer pra ser salvo?

Esta é a pergunta do carcereiro, ao dirigir-se a Paulo e Silas, em Atos 16.30: “… o que devo fazer para ser salvo? Em outra tradução, diz: …” o que é necessário fazer para me salvar?” É uma pergunta que tem ultrapassado gerações e mais gerações, pois, na verdade o ser humano, até mesmo na sua curiosidade, sempre quis saber o seu destino. Aliás, a pergunta que sempre está na mente do homem é: de onde veio e para onde vai?? Até mesmo aqueles mais céticos. A ciência, há séculos, tem se esforçado para esclarecer essas dúvidas. A Bíblia, porém, tem a resposta para todas essas questões. Na verdade, encontramos nas Sagradas Escrituras as respostas para todos os questionamentos do ser humano, inclusive, para onde vai após a morte! Não foi apenas o carcereiro que fez essa pergunta, antes, o jovem rico já havia questionado o próprio Jesus, o que ele deveria fazer para salvar-se! Diz a Bíblia que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Existimos para o Seu propósito, para a manifestação da Sua glória. O pecado, por desobediência nossa, nos afastou e nos afasta dele, impedindo que essa glória seja vista, porém, o mesmo Deus providenciou o caminho que nos leva de volta a realizar o Seu propósito, ou seja, manifestar a Sua glória no mundo: Jesus Cristo, o Seu filho! Jesus se manifestou para destruir as obras das trevas e para trazer a resposta a inquietação do homem acerca para onde ele vai após a morte. Em Jesus, nós temos todas as respostas que quisermos acerca da eternidade. Ele veio para salvar todo aquele que nEle crer. O carcereiro tomou essa decisão, após perguntar o que deveria fazer para se salvar. Paulo disse: “Crer no Senhor Jesus e serás salvo…” Não há necessidade de fazer nenhum outro sacrifício ou obras além do que Jesus fez na cruz, para obtermos a salvação da condenação do inferno, mas apenas crer em Jesus! A graça de Jesus é suficiente! O sacrifício dele foi suficiente! É tão somente pela fé que somos justificados diante de Deus, mediante a mediação de Jesus de Nazaré! Creia em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e serás salvo!

Pr. Nicomedes Nunes de Souza.

Igreja Batista do Quinari