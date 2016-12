Duce é eleita presidente do Núcleo Sindicato dos Trabalhadores em Educação

A professora Duce Barbosa foi eleita com 95.83% para o mandato de presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC, Núcleo em Senador Guiomard.

A chapa teve como tema Resgate e Luta, unindo todas as correntes partidárias do município. Durante todo o dia uma urna foi instalada na escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Houve ainda uma urna itinerante que percorreu instituições educacionais.

Durante toda a tarde foi possível acompanhar a presença de servidores novos e antigos no local de votação. Nos últimos anos de movimento em Senador Guiomard, o Sindicato sobre a dirigência do professor Toinho teve várias perdas, inclusive com deflagração de greve, ganho de reajuste e impedimentos do Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC.

Outras perdas também está associada ao distanciamento da categoria da educação do órgão sindical e ausência de publicidade aos atos da instituição pela diretoria que vai se encerrar esse ano.

A chapa de Duce promete reaproximar os servidores do Sindicato, ampliar o número de sindicalizados e manter diálogos constantes, nas esferas do estado e município. Outro setor que deverá ser priorizado é da divulgação das atividades do órgão sindical. Segundo a professora sua marca sempre foi o trabalho em equipe, ela disse que pretende continuar com esses objetivos.