Filho mata o próprio pai com inúmeras facadas no Quinari

Um crime bárbaro foi elucidado pelas policias nesta sexta-feira(16), no km 12 da BR 317 em um ramal paralelo ao do Gadelha, zona rural do Quinari.

As Policias que foram acionadas pelo filho da vitima de nome Weverton realizavam busca pelo paradeiro do pai, o senhor Evan da Silva dos Santos, quando foram informados por um peão da região que havia sido encontrado um corpo enterrado com os pés de fora próximo ao presídio.

Imediatamente as equipes que estavam no local se dirigiram a cena do crime, e após realizar o processo de escuta das testemunhas descobriram que o filho identificado por Everton era o assassino do próprio pai.

Na Delegacia o Delegado Ricardo Castelo Casas concedeu uma entrevista exclusiva ao Portal Quinari para explicar os fatos com maiores detalhes.

Vejam: