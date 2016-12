Prefeito André Maia faz pronunciamento sobre reajustes salariais

O Prefeito eleito do Quinari divulgou uma nota através das redes sociais na qual pede que seus adversários absolvam a derrota política de outubro e deixem de associar o mesmo o reajuste salarial aprovado pelos vereadores . Veja a nota postada nas redes sociais.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Câmara aprova reajuste salarial para prefeito, vice e secretários

O prefeito eleito de Senador Guiomard André Maia, vem de público esclarecer para a sociedade que os vereadores do Município de Senador Guiomard aprovaram na sessão desta terça-feira um reajuste salarial para o prefeito, vice e secretários municipais, que tomam pose em primeiro de janeiro de 2017. O salário atual do prefeito do Quinari é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com o aumento foi para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O de vice-prefeito subiu de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os proventos dos secretários municipais eram de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O ato de conceder reajuste salarial aos membros do executivo e legislativo só acontecesse de quatro em quatro anos, devendo ser de uma legislatura para outra. A oposição liderados pelos Vereadores Vanderson Mambira, Ney do Miltão, se reflete na frustração de duas chapas que concorreram a cargo majoritário na última eleição e perderam no voto popular.

Quanto aos vereadores que se intitulam moralistas, os mesmos eram parlamentares na legislatura passada e votaram a favor de um reajuste no salário deles que era de R$ 1.374,00 (mil trezentos e setenta e quatro reais), reajustando para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), ou seja, foi concedido um reajuste de mais de 400% que era para beneficiar esses dois vereadores. Que agora mudaram o discurso e ainda estão no palanque.

Diante do inconformismo com a derrota nas urnas, os derrotados querem passar uma imagem de moralista que nunca foram, e não conseguiram absolver a derrota. Quero deixar claro que essa decisão é uma prerrogativa de exclusividade do parlamento e cabe a mim, a partir de janeiro, quando assumir fazer juntamente com a minha equipe uma avaliação do cenário, que sei que esta precário, como todos sabem com luzes cortadas, faltas de remédios, centros de saúde destruídos e por aí vai… todos sabem que minha renda declarada no meu imposto de renda é maior do que salário de prefeito, graças a

Deus fruto do meu trabalho a mais de 15 anos como odontólogo. A partir de janeiro vou retribuir com muito trabalho e fazer o e prometi e está no meu plano de governo, que é limpar a cidade, colocar remédios nos postos e colocar a máquina pública para funcionar. Já desci do palanque dia 3 de outubro, peço o mesmo aos nobres vereadores.

Vale ressaltar que esse reajuste de 6,25% ao ano, não cobre a inflação. Portanto, as levianas acusações proferidas pelos derrotados contra minha pessoa não procedem, porque não foi eu que concedi reajuste salarial, e sim, repito, foram os vereadores que usaram de uma prerrogativa constitucional que está na Constituição Federal e a na Lei Orgânica do Município, que assegura o direito de legislar e alterar ou não os salários do Executivo e Legislativo para a próxima legislatura.

André Luiz Tavares da Cruz Maia Prefeito eleito de Senador Guiomard