Produtores rurais do Quinari são beneficiados com programa de construções

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senador Guiomard através de sua diretoria e parcerias institucionais viabilizou junto a Caixa Econômica a construção de 20 casas na área rural do município.

As casas obedecem ao padrão de qualidade do governo federal, sendo todas em alvenaria. O programa exige que o produtor esteja com o nome regular para a liberação do credito.

A reunião de entrega das chaves aconteceu no STR com a presença do prefeito André Maia, com os produtores rurais, presidente da Câmara Gilson da Funerária e representantes sindicais.

O trabalho realizado nesse período foi conduzido pela Cristina juntamente com seu esposo Moacyr que atuaram junto a Ronsy, Caixa Econômica, Incra, Prefeitura e Fetacre para o desenvolvimento desse trabalho.

O programa é destinado a agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda bruta anual até R$ 78.000,00. São também considerados agricultores familiares, como beneficiários do PNHR: os assentados beneficiários do PNRA, pescadores artesanais, extrativistas, aquicultores, maricultores, piscicultores, comunidades quilombolas,povos indígenas e demais comunidades tradicionais.

Para participar, as famílias devem ser ordenadas em grupos de no mínimo 4 e no máximo 50 famílias. Esse processo deve ser realizado por uma entidade organizadora sem fins lucrativos, como o Poder Público, cooperativas e sindicatos, entre outros.

As famílias podem ser enquadradas em três grupos de rendas, conforme renda familiar anual:

Grupo I: famílias com renda até R$ 17.000,00/ano. O subsídio é concedido pelo OGU mediante devolução de contrapartida correspondente a apenas 4% do valor recebido. E mais: você só começa a pagar após a entrega da nova casa.

Grupo II: famílias com renda de R$ 17.000,01 a R$ 33.000,00/ano. Você tem até 12 meses para construir ou reformar, com uma taxa nominal de juros de 5% ao ano e o valor do financiamento de até R$ 30.000,00.

Grupo III: famílias com renda de R$ 33.000,01 a R$ 78.000,00/ano. A sua família pode construir a casa que sempre quis e contar com um prazo para pagar de 7 a 10 anos após o término da obra. Com benefícios assim, fica muito mais fácil tirar os planos do papel.