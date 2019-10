15 de Junho passará a atender alunos como escola Cívico-Militar

No dia 5 de setembro, o Governo Federal lançou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, com adesão até o momento de 15 Estados e o Distrito Federal. O Estado do Acre, foi contemplado com três escolas, que a partir de 2020, passarão a funcionar como Escolas Cívico-Militares. Dentre essas três escolas, estar a Escola de Ensino Fundamental e Médio 15 de Junho em Senador Guiomard.

O município de Senador Guiomard, também foi contemplado com uma Escola Militar, a pedido da Senadora Mailza Gomes ao Governador do Estado, Gladson Cameli e ao SecretárioEstadual de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio.

A escola cívico-militar é um modelo desenvolvido para promover a melhoria na qualidade da educação básica do país. Para isso, será construído um ambiente de parcerias e de maior vínculo entre gestores, professores, militares, estudantes, pais e responsáveis.

A partir de 2020 a Escola 15 de Junho passará a atender os alunos do 6º ao 9º ano, como escola Cívico-Militar, já a escola Nova que será inaugurada em Dezembro atenderá os alunos do Ensino Médio, como Escola Militar.

Para consolidar o processo democrático, o Coordenador Geral do Núcleo de Educação de Senador Guiomard, Eudiran Carneiro e sua equipe de Ensino, Gestão e Jurídica, ouviu o gestor da Escola, José Carlos, o Conselho Escolar com representante de todos os segmentos escolar, Professores, servidores de apoio administrativo, pais e responsáveis dos alunos matriculados na escola, sendo aceita a proposta de adesão da Escola 15 de Junho em Escola Cívico-Militar.

