11 celulares mais vendidos no ano de 2018, conheça

Este ano de 2018 registrou uma interessante alta na venda de smartphone seminovos, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com relatório da OLX, os campeões foram os modelos da Samsung e da Motorola lançados na temporada anterior. O mais comercializado foi o Galaxy S8, com alta de 31% nas buscas da plataforma.

A movimentação foi grande, com crescimento de 26% e cerca de 600 mil negócios bem-sucedidos, com 19%a mais em relação aos três primeiros meses de 2017. Isso tudo resultou na saída de quase 11 mil aparelhos por dia. Como essas próprias companhias lançaram seus novos telefones recentemente, pode ser que muitos dos consumidores tenham aproveitado o período para fazer uma atualização.

Os destaques ficam por conta do Galaxy J5 Pro, do Moto G5s e do Moto G5s Plus, que tiveram a impressionante subida de 112%, 107% e 86% nos últimos 12 meses, respectivamente. A Apple também se saiu bem, ficou na terceira posição da lista. Confira os Top 11:

Modelo — Crescimento no primeiro trimestre de 2018 em comparação com 2017