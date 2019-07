1.253 pessoas receberam oficinas através do Projeto Rondon em parceria com a Prefeitura do Quinari

Ao todo foram 93 oficinas. Um total de 1631 foram participantes e 1.253 pessoas receberam certificados de formação.

O município de Senador Guiomard já na gestão do Prefeito Gilson da Funerária, manifestou interesse e recebeu o Projeto Rondon na Operação Vale do Acre, com 20 participantes que desenvolveram oficinas em diversas áreas do conhecimento.

Ao todo foram 93 oficinas. Um total de 1631 foram participantes e 1.253 pessoas receberam certificados de formação através do Projeto Rondon do Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, Exército Brasileiro e Prefeitura de Senador Guiomard.

A atividade de encerramento das oficinas aconteceu no último dia (18) no Centro de Convivência do Idoso, com a entrega de certificados, onde homenagens foram entregues para os rondonistas e o Prefeito fez um agradecimento pelos resultados. “Eu estou agradecido pela presença e contribuição de vocês, os números são satisfatórios, valeu a pena”, disse o Prefeito.

A vereadora e professora Cláudia Lima salientou o empenho dos parceiros do Projeto. “Aqui quero elogiar as Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e o Planejamento, por ter se dedicado junto com demais integrantes da equipe do Prefeito Gilson para que as coisas acontecerem. Tenho certeza que a semente deste projeto foi plantada no coração de cada membro da nossa comunidade,” parabenizou a vereadora.

Diversos alunos das faculdades envolvidas no Projeto falaram de suas experiências. Eles agradeceram ao Prefeito Gilson e sua equipe. A acadêmica Rubia Cechinato comemorou suas experiências e disse que as oficinas foi uma contrapartida social da sua vida acadêmica. “Foi uma experiência incrível, obrigado pelo carinho”, finalizou.